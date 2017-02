Paolo Passaretti – Aria nuova

Connect on Linked in

“ARIA NUOVA”, il singolo del cantautore romano PAOLO PASSARETTI, estratto dall’ep “Ascoltami”, l’ep è disponibile su iTunes (https://itunes.apple.com/it/album/ascoltami/id1163198409).

Il brano è accompagnato da un videoclip girato in Finlandia dal talentuoso Giacomo Triglia (Afterhours, Irene Grandi, Brunori Sas, Francesca Michielin).

Il video nasce proprio come tributo alla splendida Kalevala (letteralmente “Terra di Kaleva”, Finlandia). Le riprese partono da Helsinki e avanzano lungo tutto il tratto della costa ovest, per poi proseguire alla volta dell’isola Bengtskär. Uno scenario considerato perfetto per l’ambientazione della storia: un viaggio per liberarsi dei ricordi di una storia finita e respirare Aria Nuova.