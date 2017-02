Fase39 – Elettroscopia

Connect on Linked in

“ELETTROSCOPIA”(Cosecomuni/Zimbalam), il secondo singolo della band torinese FASE39, estratto dall’album omonimo.

Il brano racchiude il leitmotiv dell’intero disco all’interno del quale si trattano diverse fasi: emozionali, romantiche, spiacevoli o belle che siano. Alcune volte queste rimangono racchiuse dentro di noi per non dimostrare le debolezze che ci affliggono ed è così che tentiamo in tutti i modi di captarne le conseguenze tramite un esame personale di coscienza, “l’elettroscopia”. La cura sta nel coraggio di rialzarsi, accettando serenamente il giudizio degli altri, facendoci a volte del male ma uscendone sempre vincitori.

I Fase39 sono un gruppo emergente della nuova scena pop-rock elettronica piemontese, formatosi a Torino nel 2014. Nello stesso periodo cominciano le registrazioni del loro primo disco dal titolo “Elettroscopia”, prodotto da Alessandro Sgreccia e da Federico Coderoni presso Cosecomuni, lo studio di registrazione dei Velvet . Nei temi trattati nei loro brani prevalgono i sentimenti ma non mancano stralci di vita e conflitti interiori in chiave metaforica, il tutto con un’assoluta continuità tra i vari pezzi. Molte le collaborazioni e le contaminazioni con varie forme d’arte, non è solo musica quello che propongono non mancano, infatti, performance artistiche, sculture e attori. La band non impressiona solo per l’ottima musica ma anche per la resa scenica. La ricerca musicale e la padronanza del palco li portano a impostare i loro concerti come grandi e spettacolari “Dj Set”, suonati con strumenti musicali dalle linee melodiche tipicamente italiane, facendo vivere il concerto come un’occasione unica e sempre nuova. Il loro disco d’esordio “Elettroscopia” esce a settembre 2015 e a pochi giorni dall’uscita viene lanciato nelle radio italiane “Torino Magica”, primo singolo estratto. La band collabora inoltre con vari giovani gruppi Spagnoli supportandoli nella scrittura di brani. Il 26 ottobre 2016 esce il secondo singolo “Elettroscopia”. Il videoclip, che vede alla regia Amedeo Zamboni, esce in anteprima esclusiva sul sito Comingsoon.it..

Pagina FB ufficiale: https://www.facebook.com/pages/Fase39/623718277655700?fref=ts