Giulia Provvidenti – Dimmi chi sei

Giulia Provvidenti approda in radio con “Dimmi chi sei” Il singolo, scritto da Giulio Iozzi e prodotto dalla Ghiro Records. Un brano intenso e dalle sonorità molto particolari che dimostrano già una spiccata maturità interpretativa. Una sfida lanciata dalla giovane interprete di Gorizia che si mette in gioco con la sua energia la sua voglia e la sua grande passione per la musica. Il Singolo è l’antipasto di un progetto discografico più ampio che sarà svelato nei prossimi mesi, ed è accompagnato da un videoclip girato nella sua regione sulle rive dell’Isonzo.

Giulia Cargnel (in arte Provvidenti) nasce a Gorizia nel 1999. Proveniente da una famiglia di musicisti già a 6 anni inizia a frequentare la scuola di musica Roland (attuale Go Music) studiando musica classica al pianoforte con il M° Giorgio Magnarin abbinando subito dopo il canto e ampliando il suo repertorio anche con la musica moderna. Per diversi anni è un elemento del coro sloveno ma si perfeziona, con l’insegnante Lisa Salustri, cantando sia canzoni in italiano che in inglese.

Si è esibita in diverse location sia da solista che con vari gruppi accompagnandosi spesso al pianoforte.

Grandissima fan dei Pooh, di cui possiede un raccolta completa di tutti i CD, libri ed altro. Li ammira sin da sempre ed il suo sogno e poterli avere come insegnanti. Sogno in parte realizzato, non li ha avuti come insegnati, ma Red Canzian l’ha potuta ascoltare durante la sua partecipazione alla trasmissione The Voice of The City su Radio Punto Zero.

Grazie alla sua spiccata indole artistica scrive anche poesie oltre che le canzoni.

Ha partecipato al concorso letterario “Voci di donna 2016” organizzato dalla provincia di Gorizia vincendo il premio come migliore della sua categoria.

Ha sostenuto l’esame di pianoforte Rockschool di 3° livello.

Ora fa il suo esordio nel circuito della musica ufficiale Italiana con questo singolo che sicuramente le darà soddisfazioni e stimoli per un nuovo, difficile ma affascinante percorso