Eikei – Schede del Game Boy

Connect on Linked in

Il rapper Siracusano Eikei propone al pubblico il video “Schede del Game Boy” in collaborazione a Flaco e prodotto da G1. Il brano, tipicamente Trap, tratta il tema dell’effimero.

Una riflessione e una critica nei confronti della voglia di possesso e del materialismo, anche dei rapporti amorosi, lavorativi e, perché no, nella musica. L’essere importanti per poco e scoprire poi di essere facilmente sostituibili o sorpassabili dalla moda del momento.

Con questo singolo si conferma, in oltre, l’enorme valore che sta assumendo la Trap in Sicilia, imponendosi marcatamente con una nuova scuola capitanata proprio da G1, Eikei e T-Krack.

Il video, per la Regia di Giuseppe Accillaro,é stato concepito in bianco e nero con l’intento simbolico di evidenziare i ricordi e la semplicità del progetto. Dal singolo emergono valori come la sincerità e la passione, che ne fanno un ottimo biglietto da visita per un disco che sicuramente saprà sorprendere.