xXx – Il ritorno di Xander Cage

Connect on Linked in

Titolo originale: xXx: The Return of Xander Cage

Durata: 107′

Regia: D.J. Caruso

Cast: Vin Diesel, Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Tony Jaa, Toni Collette

Produzione: Paramount Pictures

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 19 Gennaio 2017

Xander Cage, amante degli sport estremi assoldato dal governo, rientra dal suo esilio volontario per affrontare il guerriero alpha Xiang e la sua squadra in una corsa per recuperare un’arma potenzialmente letale nota come “Vaso di Pandora”. Circondato da un nuovo gruppo di avventurosi alleati, Xander si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale che punta a far scontrare tutti i governi mondiali.