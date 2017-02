Qua la zampa!

Titolo originale: A Dog’s Purpose

Durata: 120′

Regia: Lasse Hallström, Arthur Lewis

Cast: Britt Robertson, Josh Gad, Dennis Quaid, Logan Miller, Peggy Lipton, K.J. Apa, Luke Kirby, Caroline Cave, John Ortiz

Produzione: Amblin Entertainment, Pariah Entertainment Group, Pariah, Reliance Entertainment, Walden Media

Distribuzione: Leone Film Group

Data di uscita: 19 Gennaio 2017

Nel corso di cinque decenni, una sola voce – quella di un infaticabile cane – ci accompagna lungo un percorso avvincente ed esaltante che parla al cuore di chiunque abbia mai amato un animale. Anche se si reincarna nel corpo di molteplici cani nel corso degli anni, è il suo legame indissolubile con uno spirito affine di nome Ethan, che guida e ispira il cane durante il suo viaggio per far scoprire al padrone il suo scopo nella vita. Nel 1962 il bambino di otto anni Ethan Montgomery e sua madre salvano un cucciolo di Golden Retriever che trovano ferito e abbandonato. Nonostante le riserve del padre di Ethan, la famiglia adotta il cucciolo e lo chiama Bailey, da qui nascerà l’amicizia che durerà una vita. Bailey è completamente sotto la responsabilità di Ethan – che lo nutre, lo fa passeggiare, lo allena, e gli insegna anche dei trucchi indimenticabili. Quando Ethan diventa adolescente, trova il suo primo romantico amore nella bella e affascinante Hannah, pur rimanendo inseparabile dal suo fedele Bailey. Fresco di un infortunio che pone fine alla sua carriera calcistica e della devastante rottura con Hannah, Ethan va al college per iniziare il suo prossimo capitolo. Non potendo portare Bailey con sé, è costretto a lasciare il suo fidato compagno a casa. Mentre lui è via, il vecchio Bailey si ammala, e Ethan arriva dal veterinario giusto in tempo per il loro saluto finale. Ethan è inconsolabile. Non appena pensiamo che quella sia la fine del loro legame… Bailey rinasce nel corpo di Ellie, un Pastore Tedesco paramedico del Dipartimento di Polizia di Chicago. In effetti, nessuno più del cane è sorpreso di quanto stia accadendo, Bailey sente di essere ancora il migliore amico di Ethan. La prossima reincarnazione di Bailey è un Corgi chiamato Tino, poi un incrocio di Pastore Australiano e San Bernardo chiamato Buddy. Anche se Bailey non sa perché la sua anima continui a tornare ancora e ancora per nuove avventure, scoprirà che lo scopo delle sue molte vite sarà più determinante per il suo padrone di quanto lui avrebbe mai immaginato.