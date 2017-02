Connect on Linked in

Titolo originale: Czerwony Pajak

Durata: 95′

Regia: Marcin Koszalka

Cast: Filip Plawiak, Adam Woronowicz, Ma³gorzata Foremniak, Karolina Kominek, Julia Kijowska, Marek Kalita, Wojciech Zieliñski

Produzione: Mental Disorder 4, Krakowskie Biuro Festiwalowe

Distribuzione: Lab 80 Film

Data di uscita: 19 Gennaio 2017

Cracovia, anni ‘60. Il giovane Karol è un tuffatore esperto e un vanto per la sua famiglia. Una sera, al luna park, scopre casualmente il corpo di un ragazzo, vittima del serial killer noto come “Il Ragno Rosso”. Karol nota un individuo misterioso vicino al cadavere, ma decide di non comunicarlo alle autorità. Rintraccia l’uomo, un inquietante quanto apparentemente innocuo veterinario. I due si incontrano, si studiano, la tensione cresce… Koszalka, noto come direttore della fotografia e documentarista, ne Il Ragno Rosso, suo film d’esordio nella regia di finzione, dimostra una volta di più un notevole talento autoriale, ricreando con precisione l’atmosfera plumbea della Polonia comunista e delineando in modo sottile la psicologia dei suoi personaggi.