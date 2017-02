Doraemon Il Film – Nobita e la nascita del Giappone

Connect on Linked in

Titolo originale: Eiga Doraemon: Shin Nobita no Nippon tanjou

Durata: 104′

Regia: Shinnosuke Yakuwa

Cast:

Produzione: Asatsu-DK, Fujiko Productions, Shin Ei Animation

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 26 Gennaio 2017

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un’epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell’epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.