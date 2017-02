Connect on Linked in

Titolo originale: Fallen

Durata: 91′

Regia: Scott Hicks

Cast: Lola Kirke, Hermione Corfield, Joely Richardson, Addison Timlin, Juliet Aubrey, Jeremy Irvine, Daisy Head, Sianoa Smit-McPhee, Malachi Kirby, Harrison Gilbertson, Elliot Levey, David Schaal, Leo Suter, Matt Devere

Produzione: Mayhem Pictures, Lotus Entertainment, Silver Reel

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 26 Gennaio 2017

Lucinda “Luce” Price, è una diciassettenne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.