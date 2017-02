Connect on Linked in

Titolo originale: Austerlitz

Durata: 93′

Regia: Sergei Loznitsa

Produzione: Imperativ Film

Distribuzione: Lab 80 film

Data di uscita: 25 Gennaio 2017

Ci sono luoghi in Europa che sono rimasti come ricordi dolorosi del passato, fabbriche dove gli esseri umani erano trasformati in cenere. Questi luoghi sono ora luoghi della Memoria, aperti al pubblico sono visitati da migliaia di turisti ogni anno. Il titolo del film si riferisce al romanzo omonimo scritto da W.G. Sebald, dedicato alla memoria della Shoah. Questo film è una osservazione dei visitatori di un sito per il ricordo, nato negli spazi di un ex campo di concentramento. Perché le persone ci vanno? Che cosa stanno cercando?