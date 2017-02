Proprio lui?

Connect on Linked in

Titolo originale: Why Him?

Durata: 111′

Regia: John Hamburg

Cast: James Franco, Zoey Deutch, Bryan Cranston, Adam Devine, Megan Mullally, Keegan Michael Key, Casey Wilson, Andrew Rannells, Griffin Gluck

Produzione: Twentieth Century Fox Film Corporation, Red Hour Films, 21 Laps Entertainment

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 26 Gennaio 2017

Ned Fleming, un padre adorabile ed estremamente protettivo, decide di trascorrere le vacanze in California per andare a trovare sua figlia Stephanie che si è trasferita a Stanford. Ned ancora non sa che sta per vivere un incubo: sua figlia infatti si è fidanzata con Laird Mayhew un milionario di Silicon Valley, un uomo gentile ma socialmente impresentabile. Laird non ha filtri e per questo motivo Ned lo ritiene un compagno del tutto inadeguato alla sua adorata Stephanie. Ned, che incarna i valori più tradizionali del Midwest, si sente totalmente a disagio nel sofisticato mondo tecnologico di Laird, e va nel panico quando si rende conto che Laird intende sposare sua figlia.