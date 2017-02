Connect on Linked in

Titolo originale: Parola di Dio

Durata: 118′

Regia: Kirill Serebrennikov

Cast: Viktoriya Isakova, Yuliya Aug, Pyotr Skvortsov, Aleksandr Gorchilin, Aleksandra Revenko, Svetlana Bragarnik, Nikolay Roshchin, Anton Vasilev, Irina Rudniktskaya

Produzione: Hype Film

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 23 Gennaio 2017

Alle ragazze non dovrebbe essere concesso di partecipare alle lezioni di nuoto in bikini. Insegnare educazione sessuale a scuola è sbagliato. L’evoluzionismo è una teoria non provata e dovrebbe essere affiancata al creazionismo. Sono queste e altre le osservazioni che il giovane protagonista, in piena crisi mistica, muove a chi gli sta intorno, citando a memoria i passi più cruenti della Bibbia e tentando di imporre anche ai suoi compagni di scuola la sua ortodossia estrema. L’unica voce che gli si contrappone è quella di Elena, giovane professoressa di biologia cresciuta alla scuola della scienza e del razionalismo. Ma come si può rispondere con la sola Ragione a chi nutre una Fede cieca?