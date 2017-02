Connect on Linked in

Titolo originale: Varichina – La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis

Durata: 52′

Regia: Antonio Palumbo, Mariangela Barbanente

Cast: Totò Onnis, Ketty Volpe, Federica Torchetti, Lucia Coppola, Claudio Brunetti, Antonio Palumbo, Christian Ressa, Sofia Lanotte, Stefania Tarsia, Domenico Gentile, Francesco Carrassi

Produzione: Nacne

Distribuzione: Ismaele Film

Data di uscita: 02 Febbraio 2017

Varichina era un posteggiatore abusivo nella Bari degli anni ’80. Brutto, appariscente e volgare, famoso per le avances sguaiate che rivolgeva agli uomini che gli capitavano a tiro. Era omosessuale e non faceva nulla per nasconderlo. Da ragazzo vendeva candeggina porta a porta, occupazione da cui deriva il soprannome “Varichina”. Respinto dalla famiglia, bistrattato dai suoi amanti, zimbello dei concittadini, la sua difesa in una città chiusa e ipocrita com’era la Bari di trent’anni fa era stata fare di se stesso un personaggio. Ma chi era l’uomo che si nascondeva dietro questa maschera?