Titolo originale: Lascia stare i Santi

Durata: 75′

Regia: Gianfranco Pannone

Cast (voci originali): Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni

Produzione: Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema

Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà

Data di uscita: 30 Gennaio 2017

Un viaggio lungo un secolo nell’talia della devozione religiosa popolare. Ancora oggi, specie nel Sud Italia, con “isole” anche al Nord, la fede popolare è un fatto concreto, che trova la sua massima espressione nel canto, nella musica. Le immagini religiose di oggi assumono un posto di rilievo in quest’epoca che non sembra più anelare al sacro, ma di cui nel profondo la gente sente ancora il bisogno, in Veneto come in Sicilia, nel Lazio come in Puglia.