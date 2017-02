Billy Lynn: Un giorno da eroe

Connect on Linked in

Titolo originale: Billy Lynn’s Long Halftime Walk

Durata: 113′

Regia: Ang Lee

Cast: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Vin Diesel, Steve Martin, Chris Tucker, Makenzie Leigh, Tim Blake Nelson, Ben Platt, Beau Knapp, Deena Dill, Arturo Castro, Mason Lee, Bruce McKinnon

Produzione: Bona Film Group, Dune Films, Film4

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

Data di uscita: 02 Febbraio 2017

Billy, un soldato diciannovenne, viene ripreso casualmente dalle telecamere tv durante una coraggiosa azione di guerra in Iraq compiuta insieme alla sua squadra. Acclamati come eroi nazionali, i militari vengono rimpatriati per due settimane di “Victory Tour”, che culmina nell’apparizione come ospiti d’onore alla tradizionale partita di football nel Giorno del Ringraziamento. E’ l’ultimo momento vissuto in patria, in un delirante clima di festa e dolore prima di tornare alle barbarie della guerra, e in tale occasione il protagonista narra i veri fatti accaduti in Iraq, i quali descrivono una realta` ben diversa da quella che noi tutti immaginiamo.