Titolo originale: 4021

Durata: 87′

Regia: Viviana Lentini

Cast: Simone Pulcini, Elisa Billi, Caterina Mannello, Marco Blanchi, Simone Guarany, Eugenio Krauss, Federico Galante, Mirco Frezza, Matteo Quinzi, Angelo De Angelis, Roberto Di Marco, Emanuele Natalizi

Produzione:

Distribuzione: West 46th Films

Data di uscita: 09 Febbraio 2017

4021 è un agente di commercio che passa in macchina, in giro per Roma, la maggior parte del suo tempo: vendere prodotti alimentari e incassare le fatture dai clienti che serve è il suo obiettivo quotidiano. Il ristoratore Agostino, suo fedelissimo cliente da anni, deve saldargli le fatture della merce acquistata molti mesi prima, per le quali l’agente 4021 si è fatto garante con la propria azienda, ma nonostante le sue innumerevoli promesse anche questa volta Agostino sembra non volere sentir parlare di saldare il suo debito. Ma questa per entrambi non sarà una giornata qualsiasi…