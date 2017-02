Due sole date, promosse da Radar Concerti, Il 25 aprile al Locomotiv, Bologna, e il 26 aprile Unplugged in Monti – Church Sessions, Chiesa Evangelica Metodista – Roma, per il ritorno in Italia dello svedese Jens Lekman. L’ex enfant prodige e ora astro nascente tra i più recenti e acclamati talenti della canzone pop d’autore internazionale presenterà il nuovo album, Life Will See You Now (ancora una volta per la label americana Secretly Canadian) accompagnato da una full band.

Una carriera cominciata nel 2000, quella di Jens Lekman, artista capace di collezionare singoli catchy e indimenticabili, da colpo di fulmine (Jens Lekman’s music is the kind you look to when you need confirmation that love is the end of the world, scrive Pitchfork). Un autore che ha saputo, col tempo, alimentare la devozione dei fan spostando le coordinate delle sue composizioni tra Bacharach e i più attuali Beach Boys, l’intensità di David Byrne e il romanticismo contagioso di The Magnetic Fields.

Nelle date di Bologna e Roma, presentate da Radar Concerti, Jens presenterà il suo nuovo Life Will See You Now, annunciato per il 17 febbraio 2017 e preceduto dal singolo What’s the perfume that you wear?. Il live sarà arricchito dalla presenza della band in un imperdibile tour che, a partire dall’America, toccherà l’Europa in primavera.

https://www.facebook.com/JensLekmanOfficial/

https://www.secretlycanadian.com/onesheet/?cat=SC339