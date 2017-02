Connect on Linked in

Il film racconta tre storie ambientate in tre parti del mondo molto lontane tra loro. In Belgio, Hamed è il proprietario di un piccolo banco dei pegni che viene assaltato durante una violenta manifestazione. Deciso a farsi giustizia da solo, metterà a rischio la propria vita nel tentativo di recuperare un oggetto a lui molto caro. In Italia, Renzo, un giovane sommelier del caffè, si sposta al nord cercando una nuova vita assieme alla fidanzata Gaia ma una rapina andata a male segnerà in modo indelebile le loro vite. In Cina, Fei è un manager di successo che dopo aver conosciuto una misteriosa artista rinuncerà a tutto per tornare alle sue origini. Un intreccio struggente, una risoluzione finale e un messaggio colmi di speranza: con le sue tre storie intrecciate, Caffè racchiude le inquietudini e le fragilità della società attraverso una profonda riflessione sul mondo contemporaneo.

un film di

Cristiano Bortone

con

Hichem Yacoubi, Dario Aita, Fangsheng Lu, Zhuo Tan

Miriam Dalmazio, Sarah Yimo Li

Koen de Bouw e Ennio Fantastichini

Caffè dal 26 GENNAIO a noleggio in DVD e VOD

e dal 23 FEBBRAIO in vendita

Evento Speciale alle Giornate degli Autori – Venice Days 2016

Italia – Cina – Belgio – 2016 – 111′