John Cena presenta i KIDS’ CHOICE AWARDS di Nickelodeon

La superstar della WWE, attore e personaggio televisivo John Cena, sarà il conduttore dei Kids’ Choice Awards 2017 di Nickelodeon che si terranno Sabato 11 Marzo al Galen Center di Los Angeles, l’unico evento in cui sono i ragazzi a votare le loro star preferite che potranno poi essere ricoperte di Slime sul palco. I Kids’ Choice Awards celebrano, infatti, ogni anno le star preferite dai ragazzi, provenienti dal mondo del cinema, della televisione, della musica, della cultura pop, dei cartoni, dello sport e molto altro. Con fantastiche esibizioni e molte sorprese, lo show sarà in onda live in America e potrà essere visto dai ragazzi di tutto il mondo sui canali di Nickelodeon in oltre 180 paesi.

In Italia lo show sarà trasmesso il 17 marzo a partire dalle 20.30 su Nickelodeon (Sky 605-606).

Altre sorprese arriveranno nelle prossime settimane con l’annuncio delle categorie e relativi artisti e personaggi in nomination, e gli ospiti che parteciperanno all’evento.

“I Kids’ Choice Awards di Nickelodeon sono il più grande evento per ragazzi e sono davvero felice ed onorato di essere il presentatore dello show di quest’anno”- ha detto Cena. “Sto preparando tantissime sorprese soprattutto per lanciare lo Slime!”.

”John Cena, con la sua energia, simpatia e carisma porterà sicuramente un grande entusiasmo ai Kids’ Choice Awards. John è un ragazzo cresciuto e non vediamo l’ora di dare ai ragazzi di tutto il mondo l’opportunità di sedersi in prima fila e godersi lo spettacolo”- ha commentato Shelly Sumpter Gillyard, Senior Vice President, Talent e Events, Nickelodeon.

Anche se questa è la sua prima volta come presentatore dei Kids’ Choice Awards, John Cena è un personaggio amatissimo dal pubblico di Nickelodeon, infatti, nel 2008 ha presentato l’edizione australiana sempre dei Kids’ Choice Awards mentre nell’edizione inglese è stato sorpreso da una doccia di slime.

Gli sponsor internazionali dei Kids’ Choice Awards 2017 sono: il brand di calzature Heelys e il nuovo film d’animazione dei Puffi: “The Lost Village”.

I Kids’ Choice Awards è un evento prodotto da Nickelodeon Productions.

Elizabeth Kelly, Michael Dempsey, Shelly Sumpter Gillyard e Jay Schmalholz sono i produttori esecutivi.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento anche su www.nicktv.it